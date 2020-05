Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Polizeistreife stoppt drogenberauschten Fahrzeugführer

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rieseberger Weg 18.05.20, 18.20 Uhr

Am frühen Montagabend zog eine Polizeistreife in Königslutter einen 20 Jahre alten drogenberauschten Fahranfänger aus dem Verkehr. Der aus der Samtgemeinde Nord-Elm stammende junge VW Fox-Fahrer war bereits am 21. Dezember in Braunschweig von Polizisten unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Fahrzeugs angetroffen worden.

Im Rieseberger Weg in Königslutter fiel der 20-Jährige um 18.20 Uhr bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf. Zunächst stellten die Beamten bei dem Fahrer auffälliges Muskelzucken an den Armen und Beinen sowie Lidflattern fest. Ein Drogenschnelltest verlief schließlich positiv auf THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da der Fahranfänger in seiner Probezeit handelte, erwarten die Beamten weitere Folgen für seine bestehende Fahrerlaubnis.

