POL-WOB: Polizei Grasleben sucht Unfallzeugen

Grasleben, Magdeburger Straße 13.-18.05.20

Die Polizei Grasleben sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen, die sich in der Magdeburger Straße in Grasleben ereignet haben. Beide Verkehrsunfälle geschahen zwischen dem 13. und 18. Mai in Richtung Weferlingen, wo Bereiche derzeit saniert werden und die Magdeburger Straße ab der Feldstraße gesperrt ist. Die Ermittler vermuten, dass große Lkw in den Bereich eingefahren sind und bei den zwingenden Wendeversuchen es zu Schäden kam. Eine Mauer, Bordsteine und ein großer Findling wurden für rund 5.000 Euro beschädigt. Die Polizei hofft auf aufmerksame Anwohner oder Passanten. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 05357-9922615.

