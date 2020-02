Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuerwehreinsatz in 18556 Breege/Juliusruh, Freizeitcamp am Wasser,(Landkreis Vorpommern Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Am heutigen Tag gegen 17:15 Uhr kam es zu einer starken Verpuffung an einer Heizungsanlage auf dem Campingplatz "Freizeitcamp Am Wasser" in Juliusruh Wittower Straße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen drehte der 63-jährige Mann (Deutscher)die außerhalb des Wohnwagens befindliche Propangasflasche auf und schaltete anschließend im Wohnwagen die Gasheizung ein. Danach begab er sich ins Vorzelt. Nach ca. 5 min kam es plötzlich im Wohnwagen zu einer Verpuffung und einer großen Stichflamme. Der Wohnwagen geriet daraufhin in Brand. Der Mann versuchte vergebens das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Flammen griffen auf das Vorzelt und einen zwei Meter daneben parkenden PKW Hyundai Accent über. Wohnwagen, Vorzelt und PKW brannten vollständig aus und konnten durch die Feuerwehren aus Altenkirchen, Juliusruh und Glowe (31 Kameraden) abgelöscht werden. Personen wurden nicht geschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eindeutig gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

