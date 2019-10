Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Werkstatt

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag, 5. Oktober, 14.30 Uhr und Montag, 7. Oktober 2019, gegen 8 Uhr, in die Werkstatt eines Autohauses an der Feidikstraße ein. Sie warfen die Scheiben eines Rolltores ein und gelangten so ins Innere. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

