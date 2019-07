Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher verursachen Wasserschaden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Samstagmittag (27.07., 13.00 Uhr) und Sonntagnachmittag (28.07., 16.30 Uhr) sind bislang unbekannte Personen in ein Sportstudio an der Neuenkirchener Straße eingebrochen.

Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagnachmittag (28.07.) über Wasser informiert, welches unterhalb der Tür des Studios hervorkam und bereits in die Kellerräume des Gebäudes lief. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass durch die Unbekannten ein Wasserhahn aufgedreht wurde. Zuvor randalierten sie in dem Sanitärbereich des Studios.

Aus dem Übungsraum entwendeten sie ein EMS (Elektro-Muskel-Simulation) Gerät, mehrere Trainigswesten, eine geringe Menge Bargeld, einen Laptop, einen Drucker, ein Messgerät und eine Kaffeemaschine.

Zudem entstand durch das Wasser ein Inventarschaden. Ebenso entstand Sachschaden in einem angrenzenden Kühlraum einer Pizzeria.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

