POL-MI: Blauer Passat beschädigt - Verursacher flüchtet

Rahden (ots)

Ein bisher Unbekannter hat am Dienstagvormittag (19. Mai) auf dem innerstädtischen Parkplatz in der Feldstraße einen blauen Passat beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie den Wagen gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach etwas über fünf Stunden zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung an der vorderen linken Seite des Volkswagens fest.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

