Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vatertag verläuft ruhiger als sonst - Polizei lobt verantwortungsvolles Verhalten der Ausflügler im Mühlenkreis

Minden-Lübbecke (ots)

Tolles Wetter, viele ausgelassene Familienausflüge und kaum Verstöße gegen die Coronaregeln: Das ist die grundsätzlich positive Bilanz des gestrigen Feiertags im Mühlenkreis. Die sonst an Vatertag das Bild prägenden Bollerwagen wurden nicht festgestellt. Trotzdem wurden unsere Einsatzkräfte zu mehreren Einsätzen gerufen.

Im gesamten Mühlenkreis stellte die Polizei ein hohes Aufkommen an Rad fahrenden fest, die den Feiertag für Familienausflüge nutzten. Insgesamt kreisweit 23 Platzverweise sowie neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoß gegen die Abstandsregeln nahmen die Ordnungshüter auf. Hiervon sind aber fünf nicht einer "vatertagstypischen" Gruppe zuzuordnen, sondern der Trinkerszene. So hatten sich auf dem Augustaplatz in Bad Oeynhausen 10 Personen zu einem Gelage getroffen. Da vier von ihnen den Anweisungen der Polizei nicht nachkamen, wurden sie angezeigt. Die fünf weiteren Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung gingen an eine Gruppe, die in Minden auffiel. Darüber hinaus wurden der Polizei über den Tag verteilt rund 30 Ruhestörungen gemeldet. Lediglich bei einer am Kaiser-Wilhelm-Platz in Bad Oeynhausen musste die Musikanlage sichergestellt werden.

Im Bereich des Wedigenstein-Sees bei Porta Westfalica wurden Einsatzkräfte zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gerufen. Hier hatten um 15.45 Uhr vier Männer im geschätzten Alter von 20 bis 25 Jahren ein Auto beschädigt. Sie konnten mit einem orangenen Mountainbike sowie einem weißen Damenrad mit Korb flüchten.

Gegen 17 Uhr rückte eine Streifenwagenbesatzung zu einer Tankstelle in die Lemförder Straße in Rahden aus. Der festgestellte Randalierer erhielt einen Platzverweis samt Anzeige . In Lübbecke stellte ein Sicherheitsdienst um 20.40 Uhr an der Grundschule "Im kleinen Feld" Jugendliche fest, die mutmaßlich das dortige Gelände zugemüllt hatten. Es folgte eine Personalienfeststellung.

Eine Flasche Wacholder entwendeten vier unbekannte Männer gegen 22.45 Uhr von einem 20-Jährigen. Ort des Geschehens war NP-Markt in Schnathorst. Der Hüllhorster zog sich durch einen Faustschlag eine blutende Verletzung zu und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

