Polizei Paderborn

POL-PB: Vierjähriger Junge von Auto erfasst

Borchen (ots)

(mb) Auf einem Feldweg bei Alfen ist am Sonntag ein 4-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein 84-jähriger Seat-Ibiza-Fahrer fuhr gegen 16.50 Uhr auf dem Lindenweg in Richtung Alfen. Er näherte sich einer Fußgängergruppe. Wegen des herannahenden Autos teilte sich die Fußgängergruppe. Eine 56-jährige Frau blieb mit einem vierjährigen Jungen rechts des Feldweges auf der Bankette stehen. Der 35-jährige Vater des Jungen blieb am linken Straßenrand stehen. Als sich das Auto unmittelbar vor den Fußgängern befand, lief der Junge plötzlich auf die Straße. Trotz Vollbremsung durch den 84-Jährige wurde der Vierjährige vom Auto erfasst und auf die Bankette geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen.

