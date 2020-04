Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit schwer verletztem Leichtkraftradfahrer

Salzkotten (ots)

(ob)Der Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Samstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem VW Passat schwer verletzt.

An der Kreuzung Thüler Str./Breite Werl hatte ein 39 Jahre alter Fahrer eines VW Passats zunächst nach links zum Abbiegen in die Straße Breite Werl angesetzt, als er plötzlich seinen Abbiegevorgang abbrach und nach rechts auf den ursprünglich benutzten Fahrstreifen zurück wechselte. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 63jährigen Führer eines Leichtkraftrades, der seinerseits gerade rechts an dem VW Passat vorbeifahren wollte. Der Führer des Leichtkraftrades wurde schwer verletzt. Er wurde vor Ort zunächst im Krankenwagen behandelt und anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

