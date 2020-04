Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkshalle - Täter flüchten ohne Beute

Delbrück (ots)

(mb) In Delbrück-Steinhorst ist in der Nacht zu Freitag ein Einbruch noch rechtzeitig entdeckt worden, so dass die Täter die Beute zurückließen.

Gegen 00.40 Uhr bemerkten Anwohner ein aufstehendes Rolltor an einer Werkshalle am Westweg Ecke Pohlweg. Auf dem Gelände waren Personen zu sehen. Als eine Frau die Personen ansprach, entfernten sie sich. Kurz darauf waren Motorengeräusche eines Autos zu hören. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei umstellte die Halle und setzte einen Diensthund zur Durchsuchung ein. Personen wurden nicht mehr entdeckt. Vor der Halle stand ein Rollwagen, der mit Elektromaschinen beladen war. Offenbar hatten die Täter ihre Beute bereits zum Abtransport auf den Wagen geladen. Als sie entdeckt wurden, ergriffen sie ohne Beute die Flucht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

