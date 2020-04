Polizei Paderborn

POL-PB: Lämmer von Weide gestohlen

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Kurz vor Ostern haben unbekannte Täter von einer umzäunten Weide am Kermelsgrund bei Haaren drei junge Lämmer entwendet.

Die Tiere standen auf einer Weide links der Straße Kermelsgrund von Haaren in Richtung Leiberg noch vor der B480. Sie wurden täglich versorgt und zuletzt am Mittwoch letzter Woche gesehen. An Gründonnerstag (09.04.2020) stellte der Besitzer mittags den Diebstahl von drei der nur zehn Wochen alten Lämmer fest.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell