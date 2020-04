Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Sturz mit Elektrofahrrad

Hövelhof (ots)

(mb) Bei einem Sturz mit ihrem E-Bike hat eine 47-jährige Frau am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten.

Die Radlerin fuhr gegen 11.40 Uhr auf dem Geh-/Radweg an der Bielefelder Straße ortseinwärts. Nachdem sie die Einmündung der Gehastraße überquert hatte, geriet die unbehelmte Frau an die Bordsteinkante und stürzte. Sie schlug mit dem Kopf auf und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zunächst in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Sie musste später in eine Spezialklinik nach Dortmund verlegt werden.

