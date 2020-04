Polizei Paderborn

POL-PB: Besitzer von Turnmatten gesucht

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht nach dem Besitzer von drei Turnmatten, die in der Zeit von Sonntag, 29. März, 13.00 Uhr, auf Montag, 30. März, 07.00 Uhr, auf einem Schotterparkplatz an der Otto-Stadler-Straße in Paderborn abgestellt worden sind. Die Matten sind blau und neuwertig. Ein Zeuge entdeckte sie am Montag, 30. März, gegen 13.10 Uhr und verständigte die Polizei, welche die Sportmatten sicherstellte. Es ist nicht auszuschließen, dass sie aus einem Einbruch stammen. Eine Nachfrage bei angrenzenden Schulen verlief negativ. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell