Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende hat ein unbekannter Autofahrer am Borgentreicher Weg einen geparkten Seat Leon angefahren und erheblich beschädigt.

Der graue Seat Leon war am Freitagabend gegen 20 Uhr am Straßenrand geparkt worden. Am Samstag (11.04.2020) stellte die Besitzerin gegen 11:15 Uhr einen starken Unfallschaden fest. Das Heck war eingedrückt und ein Rad beschädigt. Der Schaden liegt bei mindestens 4.000 Euro. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

