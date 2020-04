Polizei Paderborn

POL-PB: Schaufensterscheibe mit Gullideckel eingeschlagen

Salzkotten-Verne (ots)

(gh) Bei einer Bäckerei in Verne ist am Freitagabend in der Königstraße eine Schaufensterscheibe eingeschlagen worden. Die Diebe entwendeten mehrere Weinflaschen.

Um 21.55 Uhr hörten Zeugen in der Königstraße einen lauten Knall. Unmittelbar danach entdeckten sie, dass die Schaufensterscheibe des Ladenlokals eingeschlagen worden war. Das Glas des Schaufensters war großflächig herausgebrochen. Das Tatmittel, ein Gullideckel, lag im Schaufenster. Aus der Auslage fehlten mehrere Weinflaschen.

Unmittelbar nach der Tat konnten Zeugen beobachten, wie eine kleine Gruppe junger Leuten in Richtung Hauptstraße davonlief. Die Personen hatten sich zuvor im Außenbereich des Ladens aufgehalten. Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können, die sich zur Tatzeit an der Bäckerei aufgehalten hat, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell