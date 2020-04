Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden Krafträder kollidieren mit Radfahrer

Paderborn (ots)

Paderborn

(gh)Am frühen Samstagabend kam es in Paderborn auf der Detmolder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer und ein Motorradfahrer verletzt worden sind.

Ein 35-jähriger Mann aus Paderborn befuhr gegen 19:40 Uhr mit seinem Kraftrad Kawasaki die Detmolder Straße in Richtung Marienloh. Er war gemeinsam mit einem 33-jähriger Kradfahrer unterwegs, der mit seinem Krad Kawasaki in gleicher Richtung fuhr.

Zwischen dem Herbert-Schwiete Ring und der Steubenstraße überquerte ein 28-jähriger Radfahrer in Höhe einer dortigen Tankstelle die Detmolder Straße. Dies wurde von den beiden Kradfahrern zu spät erkannt und es kam auf der Fahrbahn zu einer leichten seitlichen Kollision mit dem Motorrad des 35-Jährigen. Infolgedessen stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der zweite Kradfahrer überfuhr das am Boden liegende Fahrrad. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro entstanden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

