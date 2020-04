Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit LKW unter Alkoholeinfuss

Paderborn - Wewer (ots)

Paderborn

(gh)Am frühen Freitagmorgen kam es in Paderborn auf dem Autohof Mönkeloh zu einem Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsums.

Ein 46-jähriger Berufskraftfahrer aus der Ukraine rangierte gegen 02:20 Uhr auf dem Parkplatz des Autohofs Mönkeloh mit einem polnischen Lkw. Dabei stieß er mehrfach gegen einen geparkten Lkw aus der Ukraine, dessen Fahrer dort seine Ruhezeit verbrachte. Ein Zeuge sprach den Unfallverursacher an und verhinderte damit die beabsichtigte Weiterfahrt des Ukrainers.

Die von ihm verständigte Polizei stellte erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, in dessen Rahmen eine Blutentnahme angeordnet und die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgt ist. Die Höhe des Sachschadens an beiden Lkw bezifferte die Polizei mit ca. 2700,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell