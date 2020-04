Polizei Paderborn

POL-PB: Videobotschaft von Landrat Müller zu Ostern: "Beschränken Sie ihre Kontakte auch zu Ostern auf die engste Familie" - Polizeibilanz der letzten Tage

Kreis Paderborn (ots)

Link zur Videobotschaft: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/oster-videobotschaft-von-landrat-manfred-mueller

(mb) Die Corona-Krise hält die Welt weiter in Atem. Auch über die Osterfeiertage werden die Pandemie und die damit einhergehenden Gesundheitsfolgen - Erkrankungen und Todesfälle - aber ebenso die geltenden Beschränkungen das Leben im Kreis Paderborn beeinflussen. Landrat Müller fordert in einer an Gründonnerstag veröffentlichten Videobotschaft alle Bürgerinnen und Bürger zum Durchhalten auf: "Ostern ist ein Fest, an dem die Familien zusammenkommen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wir sind gefragt, unsere Kontakte auf die engste Familie zu beschränken und Abstand zu halten. Wir wollen so schnell wie möglich aus der akuten Phase wieder zu mehr Normalität zurück. Das wird nur schrittweise möglich sein. Erste Schritte sind erst dann zu verantworten, wenn wir gerade jetzt noch alle weiter durchhalten und die Regeln beachten."

Müller macht deutlich, dass alle Beschränkungen einem großen gemeinsamen Ziel dienen: "Wir wollen den Kampf gegen das Coronavirus gewinnen." Er erinnert an die Dramatik der Krise: "Haben aus sie die Bilder aus Italien oder New York vor Augen? Die Bilder mit den vielen Toten, die in Lastwagen abtransportiert werden?"

Im Kreis Paderborn sei die Pandemie noch eingedämmt, dank des disziplinierten Verhaltens und weitgehenden Beachtung der Freiheitsbeschränkenden Regeln durch die Bevölkerung, so Müller. Dazu beigetragen hätten auch die fielen professionellen Helfer im Gesundheitswesen, die zahlreichen Einsatzkräfte, die sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass wir die Krise möglichst schadlos und gesund überstehen. Der Landrat erinnert daran, dass am "Fest des Lichts" in diesem Jahr alle Osterfeuer worden verboten sind - auch um Kontakte zu vermeiden. Er weist darauf hin, dass Polizei und Ordnungsämter auch an den Feiertagen kontrollieren und einschreiten.

So hat die Polizei im Kreis Paderborn von Montag bis einschließlich Mittwoch 70 Einsätze mit Bezug zur Corona-Krise abgearbeitet. Die häufigsten Einsatzanlässe stehen nach wie vor im Zusammenhang mit den derzeit geltenden Kontaktverboten. In rund der Hälfte dieser meistens per Telefon gemeldeten Sachverhalte hatten sich die gemeldeten Gruppen bereits aufgelöst oder es lagen keine Verstöße vor. Gegen 66 Personen, die sich nicht an die Kontaktverbote hielten, leitete die Polizei Bußgeldverfahren ein. In sieben Fällen mussten Strafanzeigen erstattet werden. Vermehrt stoppen Polizeistreifen Fahrzeuge, die ohne zwingende Gründe oder Ausnahmeregelungen mit mehr als zwei Personen besetzt sind. Zehn Bußgeldverfahren wurden diesbezüglich in den letzten Tagen eingeleitet. Bei den Kontrollen fällt auf, dass es sich bei den Beteiligten der verbotenen Zusammenkünfte um Jugendliche und Heranwachsende handelt. In einem Fall fiel ein aus einem Heim vermisster Jugendlicher auf. Bei anderen Kontrollen wurden verbotene Waffen und Drogen entdeckt. Nur in Einzelfällen hatten Personen Feuer gemacht oder in öffentlichen Anlagen gegrillt. Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass Sportanlagen - auch Skaterparks - und Spielplätze derzeit gesperrt sind und auch von Einzelpersonen nicht genutzt werden dürfen. In vielen Einsatzsituationen wird festgestellt, dass die umfänglichen Regeln der Corona-Schutzverordnung nicht allen bekannt sind. Immer wieder erläutern die Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Paderborn die gültigen Beschränkungen in Gesprächen mit Betroffenen. Unterstützend können die Einsatzkräfte jetzt Flyer mit einer Übersicht der wichtigsten Regeln und Bußgeldbeträgen aushändigen und so weiter aufklären.

"Es sind glücklicherweise nur wenige, die sich nicht an die Regeln halten, gegen die wir aber rigoros einschreiten", so Landrat Müller. Sein Appell: "Halten Sie Abstand, überall. Beschränken sie ihre Kontakte auch zu Ostern auf die engste Familie. Vermeiden Sie Besuche auch unter Bekannten. Helfen Sie mit die Kurve der Neuinfektionen flach zu halten."

