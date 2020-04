Polizei Paderborn

POL-PB: Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall an der Lippstädter Straße in Sudhagen hat ein Rennradfahrer am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten.

Der 52-jährige Radfahrer fuhr gegen 16.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Lippstädter Straße aus Richtung Schlinger Straße kommend in Richtung Delbrück Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Mann und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Kurz nach dem Unfall traf ein ebenfalls radelndes Ehepaar auf den Verletzen. Sie versorgten den 52-Jährigen bis zum Eintreffen des Notarztes. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

