Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - schwarzer Audi beschädigt

Erwitte (ots)

Ein Lippstädter parkte seinen schwarzen Audi am Montag zwischen 7.50 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz der Hellweghalle. Bei seiner Rückkehr stellte er an der hinteren rechten Stoßstange eine frische Delle fest. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch bereits entfernt und die Feststellung seiner Personalien zur Durchführung der Schadensregulierung nicht ermöglicht. Der Sachschaden am Audi beträgt zirka 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 02941-91000 melden. (reh)

