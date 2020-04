Polizei Paderborn

POL-PB: Tödliches Unglück auf Betriebshof

Hövelhof (ots)

(mb) Bei Arbeiten an einem Auto auf einem Firmenhof am Liboriusweg ist am Dienstag ein 52-jähriger Mann tödlich verunglückt.

Laut Ermittlungen der Polizei arbeitete der Betriebszugehörige nachmittags vor der Lagerhalle an einem Auto. Mit einem Gabelstapler hatte er eine Seite des Wagens angehoben, um unter dem Fahrzeug zu arbeiten. Dabei rutschte das Auto von den Staplergabeln und fiel auf den 52-Jährigen. Ein anderer Betriebszugehöriger entdeckte den leblosen Mann, setzte den Stapler neu an und zog den Verletzten hervor. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 52-Jährigen feststellen.

