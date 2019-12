POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall/ 26-Jähriger prallt gegen Baum

Kreispolizeibehörde Kleve

Am Donnerstag, 05.Dezember 2019, gegen 05.00 Uhr geriet ein 26-jähriger Autofahrer von der Xantener Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 26-jährige Mann aus Kalkar fuhr in seinem roten Ford Fiesta die Xantener Straße (B 57) aus Xanten kommend in Richtung Kalkar, als er zwischen den Ortschaften Marienbaum und Kehrum aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Der 26-Jährige wurde durch zwei Ersthelfer, einen 40-jährigen Xantener und einen 25-jährigen Mann aus Kalkar aus dem vollständig zerstörten Ford geborgen. Der Fiesta fing Feuer, das durch einen 31-jährigen Mann aus Xanten mittels kleinen Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiesta war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die B 57 wurde zur Unfallaufnahme bis 07.12 Uhr teilweise zwischen der Xantener Straße und der Reeser Straße(L 8), sowie der B 57 und der Reeser Straße in Kehrum vollgesperrt. (as)

