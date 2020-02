POL-ESW: Pressebericht 28.02.2020-2

Polizei Eschwege

Unbekannte Täter brechen in Altes Rittergut Aue ein; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, den 17.02.2020 und dem gestrigen Donnerstag, 27.02.2020, in der Langen Straße in Wanfried-Aue gewaltsam in das Alte Rittergut Aue eingebrochen und haben Altmetall und 3-4 ältere Musikautomaten aus dem Anwesen entwendet. Außerdem ließen die Täter noch ein Bärenfell mitgehen. Den Stehlschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 300 Euro. Zudem richteten die Täter bei dem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfall; 1500 Euro Schaden

Am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr kam es im Bornemannweg in Witzenhausen zu einem Verkehrsunfall, als ein 75-jähriger Mann aus Witzenhausen mit seinem Pkw beim Befahren eines Parkplatzes den geparkten Pkw einer 38-jährigen Frau aus Heiligenstadt streifte. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

