Polizei Eschwege

POL-ESW: Tatverdächtiger der Sachbeschädigungen vom Freitag vergangener Woche befindet sich in der Psychiatrie (Bezug: Pressemeldung v. 22.02.2020 bzw. Werra Rundschau v. 24.02.2020)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Der Tatverdächtige, der am Freitag vergangener Woche gleich für mehrere Sachbeschädigungen, u.a. an der Friedhofskapelle in Eschwege und einem Steinmetzbetrieb im Höhenweg, verantwortlich war, ist mittlerweile ermittelt und befindet sich derweil in psychiatrischer Behandlung im Krankenhaus in Eschwege.

Der Mann, bei dem es sich um einen 28-Jährigen aus Eschwege handelt, hatte am vergangenen Freitag sowohl bei der Friedhofskappelle des Eschwege Hauptfriedhofes und einem dortigen Schaukasten, sowie bei einem Steinmetzbetrieb mehrere Scheiben eingeworfen und dadurch einen erheblichen Sachschaden von mehr als 7000 Euro angerichtet. Zudem hatte der Tatverdächtige später am Tag nach einer erneuten Sachbeschädigung noch einen Zeugen des Geschehens massiv bedroht.

Am darauffolgenden Samstagabend fiel der Mann dann bei einer Faschingsveranstaltung in Meinhard unangenehm auf, so dass schließlich die Polizei gerufen werden musste.

Im Verlauf dieses Einsatzes stellte sich dann heraus, dass der Mann offenbar auch für die besagten Vorfälle am Vortag verantwortlich gewesen ist. Da der Mann völlig verwirrt und orientierungslos schien und zudem Angaben machte, die in Richtung Wahnvorstellungen gehen, musste er schließlich am gleichen Abend noch der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden.

