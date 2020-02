Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall an Kreuzung im Ortskern von Sontra; Rollerfahrer schwer verletzt; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 07.55 Uhr in der Ortslage von Sontra zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Mann aus Sontra schwer verletzt wurde. Die Polizei in Sontra bittet nun Zeugen des Unfallgeschehens sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Gegen 07.55 Uhr war eine 48-jährige, aus Sontra stammende, Autofahrerin in Sontra in der Braugasse unterwegs und wollte von dort nach links in die Straße Hinter der Mauer abbiegen.

Zur gleichen Zeit war der 65-Jährige mit einem Kleinkraftrad-Roller als Vorfahrtberechtigter Verkehrsteilnehmer auf der Straße Hinter der Mauer unterwegs und befuhr die Straße in Richtung Göttinger Straße, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der abbiegenden Autofahrerin kam, die offenbar die Vorfahrt des Mannes missachtet hatte.

Durch den Unfall kam der 65-Jährige mit seinem Roller zu Fall und zog sich dabei u.a. Prellungen und eine Beckenfraktur zu. Der Mann wurde anschließend zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 3000 Euro.

Zeugen, die ergänzende Angaben zum Unfallhergang und zur Fahrweise der Unfallbeteiligten machen können werden gebeten, sich unter der Nummer 05653/9766-0 mit der Polizei in Sontra in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell