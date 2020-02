Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.02.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr kollidierte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt auf der Bundesstraße B 250 zwischen Treffurt und Wanfried mit einem Reh. Während das Tier offenbar weiter lief, entstand am Pkw der Frau ein Frontschaden von etwa 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Weitere Fälle von Sachbeschädigung an Pkw; in einem Fall entsteht ein Schaden 1200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Drei erneute Fälle von Sachbeschädigung an Pkw registrierte die Polizei jetzt in Hessisch Lichtenau. Zu den bereits bekannten Fällen kam ein weiterer hinzu, wo unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr einen grauen 3-er BMW beschädigten, der zum Tatzeitpunkt in Hopfelde in der Straße Blaues Wunder abgestellt war. Die Täter zerkratzten hier die rechte Fahrzeugseite und richteten dadurch einen Schaden von ca. 1200 Euro an.

Außerdem wurde in der Bergstraße in Hessisch Lichtenau ebenfalls ein 3-er BMW beschädigt. Die Täter zerkratzten auch hier die Beifahrerseite, die Höhe des Schadens steht in dem Fall allerdings noch nicht fest. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen dem 24.02.2020, 02.00 Uhr und 24.02.2020, 23.00 Uhr.

Zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Montagmorgen, 08.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter zudem noch einen grünen Chrysler Grand Voyager, der im Mühlweg auf dem Parkplatz in der Nähe eines Sonnenstudios abgestellt war.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall mit 3000 Euro Gesamtschaden

Am Dienstagmorgen gegen 07.25 Uhr erkannte ein 20-Jähriger aus Holzminden, der mit einem Klein-Lkw in der Walburger Straße in Witzenhausen stadteinwärts unterwegs war, zu spät, dass eine ihm vorausfahrende 20-Jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen verkehrsbedingt halten musste und fuhr letztlich auf den Pkw der Frau auf. Bei dem Auffahrunfall entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Ermschwerder Straße in Witzenhausen haben unbekannte Täter einen schwarzen Ford Fiesta zerkratzt und so einen Schaden von etwa 150 Euro angerichtet. Die Tat geschah zwischen Montagmorgen, 07.45 Uhr und Montagabend, 18.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

