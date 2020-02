Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebe geben sich als Heizungsmonteure aus; Täter flüchten ohne Beute; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Gestern Nachmittag haben sich in der Günsteröder Straße in Hessisch Lichtenau zwei unbekannte, männliche Täter bei einem Wohnhaus als Heizungsmonteure ausgegeben und sich so Zutritt zum Haus einer älteren Dame verschafft. Als die Dame argwöhnisch wurde, ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Gegen 14.15 Uhr klingelten die zwei Männer an der Haustür der 82-jährigen Frau und gaben vor, als Heizungsmonteure die Heizung im Haus der Frau überprüfen zu müssen. Die Männer wurden schließlich ins Haus gelassen und einer der Täter ging sofort ins Obergeschoss. Dort wurde er dann von der 82-jährigen Hausbewohnerin dabei überrascht, wie er eine Kommode im Schlafzimmer durchsuchte. Argwöhnisch war die Frau geworden, weil der angebliche Handwerker weiße Handschuhe trug. Als der Täter von der Frau angesprochen wurde, ergriff er mit dem anderen Täter, der offenbar unten gewartet hatte, sofort die Flucht. Gestohlen wurde letztlich nichts.

Der von der Frau überraschte Täter konnte wie folgt von ihr beschrieben werden:

-männlich -175 cm groß -schlanke /normale Statur -ohne Bart -ohne Brille -vermutlich europäischer Herkunft -sprach akzentfrei deutsch -trug weiße Handschuhe -bekleidet mit beiger oder dunkelgrüner Kapuzenjacke

Zu dem zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei in Hessisch Lichtenau bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Für derartige Fälle gibt die Polizei folgende Tipps:

-Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung/Haus, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

-Fordern Sie von angeblichen Handwerkern oder Dienstleistern einen Ausweis mit Lichtbild bzw. eine entsprechende Legitimation.

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei dem entsprechenden Dienstleister an, in dessen Auftrag die Person angeblich unterwegs ist. Suchen Sie die Telefonnummer des Dienstleisters selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

-Wichtig: Lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

-Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Polizeidirektion Werra-Meißner - Pressestelle -; POK Först

