POL-FL: Kropp - Farbschmierereien in Kropp und Umgebung - Polizei sucht Zeugen

In den letzten vier Wochen (Anfang Januar bis Anfang Februar 2020) wurden durch unbekannte Graffiti-Sprüher diverse Strom-und Verteilerkästen in Kropp und Umgebung mit dem Schriftzug "Dope" oder einem "D." besprüht. Die Farben pink und blau wurden bevorzugt. Die Polizeistation in Kropp hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen aufgenommen und fragt: Wer hat Personen beobachtet, die mit diesen Schmierereien in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04624-4506680 entgegen. Vielen Dank!

