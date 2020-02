Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.02.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Kirche; Schaden 200 Euro

Wie jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter versucht, in die Evangelische Kirche in der Bahnhofstraße in Wehretal-Reichensachsen einzubrechen. Bei der Tat, die zwischen dem 20.02.2020, 12.00 Uhr und 24.02.2020, 09.00 Uhr geschah, blieb es allerdings bei einem Versuch, da die Täter am gewaltsamen Eindringen in die Kirche scheiterten. Der entstandene Schaden an der Eingangstür wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Diebe versuchen Lkw-Container aufzubrechen und scheitern

Zwischen Freitagabend, 20.20 Uhr und Montagmorgen, 04.20 Uhr haben unbekannte Täter in der Sudetenlandstraße gegenüber der Firma Pacoma versucht, zwei Lkw-Container aufzubrechen. Dabei entstand lediglich geringer Sachschaden, entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Ein geringer Schaden von 100 Euro ist das Ergebnis eines Wildunfalls auf der Bundesstraße B 27. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra kollidierte am Montagabend gegen 20.15 Uhr auf der Fahrt vom Rondell bei Hoheneiche in Richtung Sontra mit einem Reh. Das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwischen Montagmorgen, 10.40 Uhr und 13.20 Uhr kam es in Hessisch Lichtenau erneut zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Betroffen ist diesmal ein grauer Peugeot 107, bei dem die Täter die Beifahrertür zerkratzten und dadurch einen Schaden von 800 Euro anrichteten. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

