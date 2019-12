Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Mehrere Pkw mutwillig beschädigt

Zeugen zu Sachbeschädigung an Autos gesucht

Ulm (ots)

Fünf bislang unbekannte Personen haben am frühen Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr in der Karlstraße in Bad Buchau geparkte Pkw beschädigt. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie gegen die Außenspiegel der Autos traten. An den sieben Fahrzeugen der Marken Opel, Peugeot, Seat, Mercedes, Citroen und zweimal VW, wurden die Spiegel komplett weggetreten. Die jungen Männer werden als 16- bis 20-jährig beschrieben. Einer trug vermutlich am linken Bein einen orthopädischen Schuh oder eine Orthese und führte eine Krücke mit sich. Er trug eine auffällige helle, fast weiße Jacke, mit einem schwarzen Streifen. Die anderen waren dunkel gekleidet. Zeugen die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Schussenried unter Tel.: 07583/842020 zu melden. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2407001)

