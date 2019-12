Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Unfall wegen unsachgemäßer Beladung

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14.45 Uhr, fuhr ein Autofahrer mit seinem Anhänger auf der B465 von Warthausen in Richtung Schemmerhofen. Vor Ortsende Warthausen beschleunigte er. Auf dem Einachsanhänger hatte er nach hinten überstehende Kanthölzer geladen. Dadurch schauckelte sich der Anhänger auf und geriet ins Schleudern. Das Auto und Anhänger stellten sich quer und kollidierten mit einem entgegenkommenden Nissan. Die Sicherungsgurte rissen und die Kanthölzer verteilten sich auf der Fahrbahn. Der 34-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der 73-jährige Fahrer im Gegenverkehr sowie seine 71- und 53-jährigen Mitfahrerinnen wurden verletzt und in die Klinik gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.500EUR. Gegen den 34-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

