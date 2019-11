Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20.11.2019, in der Zeit von 15:50 - 16:40 Uhr, ereignete sich in Garrel eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw VW Golf parkte zur o. g. Zeit am Fahrbahnrand der Sager Straße. Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel, Telefonnummer 04474 / 310, oder der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 22.11.2019, gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Cloppenburg mit einem Pkw die Beverbrucher Straße in Garrel. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

