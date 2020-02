POL-ESW: Pressebericht 27.02.2020

Polizei Eschwege

Unfallflucht mit 350 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Wanfried auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Werraaue einen geparkten Pkw beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Ford Ka, der einer 43-jährigen Frau aus Wanfried gehört. Das Auto der Frau wurde im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 350 Euro. Aufgrund roter Farbanhaftungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; 9000 Euro Schaden

Dienstagnachmittag gegen 13.25 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 27 bei dem Kreisverkehr vor Wichmannshausen. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Creuzburg befuhr die Bundesstraße B 27 von Wichmannshausen kommend in Richtung Eschwege bzw. Kreisverkehr. Aufgrund eines Bedienungsfehlers am Automatikhebel seines Fahrzeuges, hatte der 56-Jährige beim Einfahren in den Kreisel seinen Pkw dann ungewollt bis zum Stillstand abgebremst, so dass ein nachfolgender 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auf den stehenden Pkw auffuhr. Insgesamt entstand ein Schaden von 9000 Euro an den beiden Fahrzeugen, die zudem beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht; Verursacher steht fest

Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr beschädigte 47-Jähriger Pkw-Fahrer aus Polen in Großalmerode auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes den abgestellten Pkw eines 18-jährigen Witzenhäusers. Im Anschluss entfernte sich der 47-jährige Verursacher unerlaubt vom Unfallort, konnte aber später ermittelt werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. Am Fahrzeug des Witzenhäusers entstand ein Schaden von 500 Euro, am Pkw des Verursachers wurde der Schaden auf 400 Euro beziffert.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße L 3228 auf der Fahrt von Quentel nach Fürstenhagen bei einem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 48-Jährigen aus Kassel gefahren wurde, den Spiegel abgefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Der Schaden an dem Klein-Lkw wird auf 100 Euro beziffert. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grünen Farbmischer gehandelt haben. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagmorgen 07.00 Uhr und Dienstagabend 21.40 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein blaues Trekkingrad im Wert von 50 Euro. Das Rad war am Bahnhof in Witzenhausen mit einem Schloss am Geländer gesichert. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten das Fahrrad, zu dem nur bekannt ist, dass es sich um ein dunkelblaues Trekkingrad mit schwarzem Gepäckträger handelt. An dem Rad waren auch Satteltaschen angebracht, in denen sich auch ein schwarzer Fahrradhelm befand. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Auffahrunfall; Schaden 1500 Euro

Gestern Mittag gegen 12.15 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 80 an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 27 zu einem Auffahrunfall, als eine 33-jährige Frau aus Witzenhausen zu spät erkannte, dass eine vor ihre befindliche 54-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt an einem STOP-Schild anhielt. Die 33-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen der 54-Jährigen auf, wodurch insgesamt ein Schaden von 1500 Euro entstand.

