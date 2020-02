Polizei Eschwege

POL-ESW: 71-jähriger Mann gibt sich als abgesandter des Papstes aus; Anzeige wegen Betrug

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Dienstagabend erhielt die Polizei in Eschwege eine telefonische Mitteilung vom katholischen Pfarramt in Eschwege. Eine Mitarbeitern des Pfarramtes setzte die Beamten darüber in Eschwege, dass am heutigen Tag ein Mann beim Pfarramt vorstellig geworden sei, der sich als Abgesandter des Papstes ausgegeben habe.

Nachdem man ausführliche Gespräche geführt und auch gemeinsam kirchliche Einrichtungen besucht habe, sei der vermeintliche, hochrangige Besuch als Gast in einer Pension untergebracht worden.

Jetzt sei man sich allerdings nicht mehr so sicher, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um einen hochrangigen Vertreter der Kirche handle. Man habe den Verdacht, dass der Mann ein Betrüger sei.

Eine Streife der Polizei in Eschwege nahm sich des ungewöhnlichen Sachverhaltes an und suchte die besagte Pension auf. Dort unterzogen die Beamten dem Mann einer Personenüberprüfung.

Hierbei stellte sich dann schnell heraus, dass es sich bei dem Mann tatsächlich um einen Betrüger handelt. Der 71-jährige Mann, der offenbar aus der Nähe von Saalfeld stammt, war in der Vergangenheit bereits mehrfach an unterschiedlichen Örtlichkeiten mit der gleichen Geschichte in Erscheinung getreten, um auf diese Weise jeweils Kost und Logis zu erschwindeln. Tatsächlich hat der Mann keinerlei Bezüge zur Kirche.

Den 71-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige u.a. wegen Betruges und Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell