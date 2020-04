Polizei Paderborn

POL-PB: Büsche und Zaun am Sportplatz in Brand gesetzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag am Sportplatz am Schützenweg entlang des Zauns Feuer gelegt.

Gegen 03.50 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am Sportplatz "Hatta Sportpark" alarmiert. An der Rückseite der Sportanlage brannte das Buschwerk entlang des Maschendrahtzauns. Etwa 40 Meter Zaun wurden beschädigt. Büsche und niederer Bewuchs wurden zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen unter Telefon 05251/3060.

