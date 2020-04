Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B68

Borchen (ots)

(ob) Beim Abbiegen auf der B 68 kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Der 50 Jahre alte Fahrer eines VW Buli hielt bereits auf der B68 in HÖhe Dörenhagen, um auf das linksseitige Tankstellengelände abzubiegen. Er wurde, trotz durchgezogener Linie in diesem Bereich, von einem VW Lupo überholt, sodass die Fahrzeuge beim Abbiegen kollidierten. Der Lupo überschlug sich und wurde in den Graben geschleudert. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde anschließend stationär im Krankenhaus behandelt. Der VW Lupo war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden.

