Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Schwer verletzt

Seebach (ots)

Auf dem Gelände des derzeit geschlossenen Skiliftes Seibelseckle kam es Sonntagabend gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Unfall. Zwei junge Männer waren auf einer nicht aufgeblasenen Luftmatratze den teilweise beschneiten Skihang heruntergerodelt. Hierbei verloren sie nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle und prallten gegen ein Gebäude. Hierbei wurde ein 25-Jähriger so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

/ga

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell