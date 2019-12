Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Honau - Berauscht unterwegs

Rheinau, Honau (ots)

Im Bereich der Einmündung zur EDF-Straße, in Höhe des Kieswerkes Honau, kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger war hierbei mit seinem Fiat von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Verkehrszeichen geprallt. Im Anschluss fuhr er trotz des entstandenen Schadens in Höhe von circa 3.600 Euro von der Unfallstelle weg. Die Beamten des Polizeireviers Kehl konnten den Unfallverursacher, der sich nach bisherigen Erkenntnissen unter dem Einfluss berauschender Mittel ans Steuer gesetzt hatte, ermitteln und die Entnahme eine Blutprobe anordnen. Den 27-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

