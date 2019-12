Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Kaminbrand

Kehl, Neumühl (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner in der Wörtelstraße wandte sich am Sonntagabend über Notruf an die Polizei und meldete, dass aus dem Kamin eines Nachbargebäudes Flammen dringen würden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl waren mit vier Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort und hatte das Feuer kurz vor 20:45 Uhr abgelöscht. Nach bisherigen Feststellungen ist weder ein Gebäude- noch ein Personenschaden zu beklagen.

