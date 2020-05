Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelecs gestohlen, Fahrräder hinterlassen

Lübbecke (ots)

Nach Diebstählen von Pedelecs in Lübbecke, bittet die Polizei um Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern.

Bereits von Samstag, 18. auf Sonntag, 19. April in der Zeit von 21.45 Uhr und 8.30 Uhr suchten Unbekannte die Straße "Am Jägerbach" auf und drangen gewaltsam in eine Laube ein. Dort befand sich ein angeschlossenes blaues Pedelec der Marke Isy, Modell XXL, welches die Unbekannten entwendeten. Außerdem nahm man auch den Hartje Bordcomputer eines weiteren Pedelecs mit sich. Bei dieser Gelegenheit hinterließen die Kriminellen unter dem Carport des zugehörigen Hauses ein weiß-orange-farbiges Damenrad des Herstellers Zündapp. Rund zwei Monate zuvor, von Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr bis Sonntag, 2. Februar 11.20 Uhr waren Unbekannte ebenfalls in die genannte Laube eingebrochen und hatten auch hier ein schwarzes Isy Pedelec des gleichen Modells gestohlen.

Zu einem ähnlichen Fall kam es auch in der vergangenen Woche. So entwendeten Unbekannte von Dienstag, 12. Mai, 18 Uhr bis Mittwoch, 13. Mai, 4.30 Uhr in der "Steinbeke" aus dem verschlossenen Schuppen eines Mehrfamilienhauses zwei Pedelecs (ein grau-blaues Rad der Marke Ave Modell TH 11 sowie ein schwarzes Trekkingrad der Marke Prophete Typ E-Novation) und hinterließen vor Ort ein älteres blaues Damenrad der Marke Camporello.

Aufgrund des Modus Operandi und der zeitlichen Nähe gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Tat um den oder die gleichen Täter handelt. Daher werden mögliche Parallelen geprüft. Hinweise zu den Diebstählen, Beobachtungen verdächtiger Handlungen sowie zu dem Besitzer des aufgefundenen Zündapp Fahrrads bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660. Auch Personen, die feststellen, dass ihnen ein Camporello Damenrad gestohlen wurde, sind aufgerufen, sich zu melden.

