Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 10-Jährige leichtverletzt

Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 08:10 Uhr, schob eine 10-Jährige aus Waltrop ihr Fahrrad über einen Zebrastreifen an der Dortmunder Straße. Ein unbekannter Autofahrer hatte zunächst am Zebrastreifen angehalten, war dann aber doch losgefahren. Dabei erfasste das Auto den Fuß der 10-Jährigen. Sie verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Der Fahrer wurde lediglich als 70-80 Jahre alt beschrieben. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen VW, möglicherweise einen Tiguan, handeln.

