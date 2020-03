Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall auf Spielhalle

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 23.45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Spielhalle auf der Horster Straße. Nachdem er sich kurz in der Spielhalle aufgehalten hatte, verließ er kurz die Spielhalle. Als die letzten beiden Gäste die Spielhalle verließen, kam er erneut in die Räume, bedrohte die 27-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete er aus der Spielhalle, vermutlich in Richtung Klosterstraße. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haare, einen dunklen Vollbart und trug eine blau-weiße Regenjacke. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

