Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Cabrio geklaut

Meppen (ots)

Am Montag zwischen 16:30 und 17:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Cabrio vom Parkplatz des Landkreises Emsland in Meppen entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein rotes Fiat 500 Cabrio mit schwarzem Dach und Emsländischen Kennzeichen. Der Fiat besitzt im unteren Bereich weiße Streifen sowie weiße Spiegelklappen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell