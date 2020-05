POL-HK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 10.05.2020

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 10. Mai 2020

Schneverdingen

Vermisster 13-jähriger in Wintermoor

Am Samstagmittag macht sich ein Dreizehnjähriger in einem unbeobachteten Moment mit seinem Fahrrad auf den Weg, um eine Fahrradtour zu unternehmen. Er ist zu diesem Zeitpunkt zu Besuch bei seinen Großeltern in Wintermoor. Problematisch jedoch ist seine Orientierungslosigkeit, die letztlich zu einer großangelegten Suchaktion der örtlichen Feuerwehr und der Polizei unter Einsatz des Polizeihubschraubers im Naturpark Lüneburger Heide führt. Nach stundenlanger Suche kann er im Bereich Handeloh unverletzt, jedoch leicht dehydriert aufgefunden und seiner Mutter übergeben werden.

Diebstahl aus Pkw

In den frühen Morgenstunden des Samstags entwendet ein Unbekannter aus einem Pkw, der in der Straße "Auf dem Horn" abgestellt war, eine Geldbörse. Zuvor zerschlug er die Seitenscheibe der Beifahrertür. Der Zeitwert des Diebesgutes beträgt 50,- EUR. Der Schaden wird auf 1.000,-EUR geschätzt.

Soltau

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sicherstellung von Drogen und Diebesgut Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, wird in der Straße Hoyner Heide ein abgestellter Pkw überprüft, an dem Kennzeichen angebracht sind, die nicht ausgegeben worden sind. Restwärme kann am Motorblock festgestellt werden, so dass die Verdacht besteht, dass der Pkw kurz zuvor noch im Straßenverkehr bewegt worden sein muss. Der Pkw war bereits seit geraumer Zeit stillgelegt. Noch während die kontrollierenden Beamten vor Ort den Pkw in Augenschein nehmen, fährt ein Opel Astra mit Hamburger Kennzeichen vor, dessen Kennzeichen ebenfalls nicht zum Auto gehören. Der Fahrer ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht auch noch unter Drogeneinfluss. Der Beifahrer ist zur Festnahme ausgeschrieben. Im Pkw können darüber hinaus noch Betäubungsmittel und Diebesgut sichergestellt werden. Die Polizei leitet daraufhin zahlreiche Straftaten gegen die Insassen des Pkw ein.

Diebstahl von Fischen

In der Zeit vom Freitagabend bis Samstagmorgen kommt es zu einem Fischdiebstahl aus einer Kleinteichanlage in Soltau in der Heinrich-Heine-Straße. Unbekannte stehlen 40 Fische mit einem Gesamtwert von 100 Euro aus dem Teich. Hinweise auf den Unbekannten können nicht erlangt werden. Ein Fischreiher ist für das Verschwinden der Fische nicht verantwortlich, so der Eigentümer.

Brand

In den Nachmittagsstunden des Samstags gerät Strauchschnitt in einem Garten an der Danziger Straße in Soltau aus ungeklärter Ursache in Brand. Dabei wird die Garage des Nachbarhauses, ein Stück Grünfläche und ein Schuppen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 3.000,-EUR geschätzt. Personen kommen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Walsrode

Fahren unter Alkoholeinfluss/Beleidigung

Am Samstag in den frühen Abendstunden wird der 44-jährige Fahrer eines Pkw Kia aus dem Heidekreis durch eine Streife auf der B 209, im Bereich Kirchboitzen, Fahrtrichtung Walsrode kontrolliert. Das Fahrzeug steht mit geöffneter Motorhaube auf dem Radweg. Zuvor war der Fahrer im Bereich Rethem einer Frau aufgefallen, als er sich über einen Defekt am Fahrzeug aufregte. In einem Gespräch versuchte sie den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer von einer Weiterfahrt abzuhalten. Als dies misslang, notierte sie sich das Kennzeichen für die Polizei. Der am Kontrollort anwesende Fahrzeugführer führt nur widerwillig einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergibt einen Wert von über 1,80 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt und eine Blutentnahme sollte durchgeführt werden. Auf der Fahrt dorthin beleidigt er die Beamten mehrfach und fertigt mit seinem Handy Video- und Bildaufzeichnungen an. Dies wird ausdrücklich untersagt und letztendlich das Smartphone beschlagnahmt. Der Führerschein wird sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

