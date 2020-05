Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchboitzen: Schlauch gestohlen; Walsrode: Einbrüche am Wiener Platz; Soltau: Brand eines Schuppens; Wintermoor: Fahrt unter Drogen; Soltau: Alkohol: Zwei Führerscheine weg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2020 Nr. 1

05.05 / Schlauch gestohlen

Kirchboitzen: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag vom Sportplatz einen 125 Meter langen, gelben Wasserschlauch. Der Schlauch war Teil einer Beregnungsanlage. Der Wert beträgt etwa 400 Euro.

07.05 / Einbrüche am Wiener Platz

Walsrode: Durch ein auf Kipp stehendes Fenster stiegen Unbekannte am Mittwoch/Donnerstag in ein Vereinsheim am Wiener Platz ein, durchsuchten die Räume und entwendeten eine Geldkassette mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe. In der Nachbarschaft hebelten sie das Fenster eines Fachgeschäfts auf, entwendeten allerdings nichts. Bei einem Restaurant scheiterten die Täter bei dem Versuch, über einen Wintergarten einzubrechen. Hier entstand ein Schaden von 300 Euro.

07.05 / Brand eines Schuppens

Soltau: Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr stand ein Gartenschuppen an der Straße Bienenzaun im Vollbrand und wurde durch das Feuer vollkommen zerstört. Die Hitze beschädigte auch zwei Fenster sowie die Fassade des angrenzenden Hauses. Auslöser des Brandes dürfte heiße Asche gewesen sein. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

07.05 / Fahrt unter Drogen

Wintermoor: Polizeibeamte überprüften im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend, gegen 21.20 Uhr in Wintermoor den Fahrer eines Pkw. Der 23jährige Hamburger führte einen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Bei der anschließenden Durchsuchung des nichtversicherten Fahrzeugs fanden die Polizisten rund 40 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Außerdem stellten sie fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe und die Einleitung mehrerer Verfahren war die Folge.

07./08.05 / Alkohol: Zwei Führerscheine weg

Soltau: Bei Verkehrskontrollen der Polizei in Soltau mussten von Donnerstag auf Freitag zwei Fahrzeugführer ihren Führerschein abgeben. Am Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr hielten die Beamten einen 59jährigen Autofahrer auf der B 71 an, der 1,13 Promille pustete. Gegen 03.10 Uhr war es eine 27jährige Fahrerin auf der Mühlenstraße, die ebenfalls zu viel Alkohol getrunken hatte. Ihr Wert lautete 1,62 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

08.05 / Betrüger versprechen Gewinn am Telefon

Heidekreis: Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern, die vorgeben, dass man zum Beispiel im Lotto gewonnen habe. Zunächst wird ein kleinerer, fünfstelliger Betrag als Gewinn in Aussicht gestellt. Um diesen Betrag zu erhalten, werden die Opfer angeleitet sogenannte Gutscheinkarten für einen hohen dreistelligen Betrag in Supermärkten zu kaufen und anschließend die Codes zu übermitteln. Bei Erfolg melden sich die Betrüger durchaus am nächsten Tag nochmals und täuschen vor, dass es einen Zahlendreher in der Gewinnsumme gegeben habe. Um diese höhere Summe zu erhalten, werden die Opfer wiederum angewiesen, Gutscheinkarten für einen entsprechend höheren Betrag zu erstehen und die Codes zu übermitteln. Die Codes werden von den Tätern in den in den jeweiligen Onlinestores eingelöst. Das Opfer sieht sein Geld nie wieder. Die Polizei rät in solchen Fällen das Gespräch zu beenden und nicht auf Gewinnversprechen einzugehen. Schon gar nicht, wenn man an keinem Spiel teilgenommen hat.

08.05 / Schwertransport in Brand

Walsrode / A7: In der Nacht zu Freitag, gegen 01.45 Uhr geriet auf der A7, Bereich Walsrode, Anschlussstelle Westenholz in Fahrtrichtung Hannover aufgrund eines geplatzten Reifens der Sattelauflieger eines Schwertransportes in Brand. Der Fahrer wurde per Funk vom Insassen des Begleitfahrzeugs in Kenntnis gesetzt, fuhr auf den Seitenstreifen und koppelte den Auflieger ab. Das Feuer beschädigte die Bereifung der linken Seite und griff anschließend auf das Heck und die rechte Fahrzeugseite über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Auflieger war mit einem 36 Tonnen schweren Gehäuseteil einer Windkraftanlage beladen. Die Bergungsarbeiten werden im Laufe des Tages durchgeführt.

