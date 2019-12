Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Spardose bei Wohnungseinbruch gestohlen

Germersheim (ots)

Eine Spardose wurde bei einem Wohnungseinbruch am Dienstag im Bereich Am Meßplatz in Germersheim gestohlen. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Mehrparteienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen 6.45 Uhr und 14.15 Uhr. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und die komplette Wohnung von bis dato unbekannten Tatverdächtigen durchwühlt. Eine Anwohnerin hatte gegen 14 Uhr zwei Mädchen gesehen, welche möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen. Diese werden wie folgt beschrieben: - zirka 13 bis 15 Jahre alt, ca. 150 bis 155 cm, schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild. Ein Mädchen trug eine dunkle Jacke, dass andere Mädchen trug eine helle Jacke und einen rosafarbenen Pullover. Die Mädchen rannten gegen 14 Uhr von der Tatörtlichkeit in Richtung Krankenhaus.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 bzw. per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell