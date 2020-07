Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann rastete aus und zündete Auto an

Moers (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr zündete ein 31-Jähriger Moerser an der Homberger Straße ein Auto an.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, rannte er in eine Grundstückseinfahrt. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war und Anwohner damit bedroht hatte, konnte durch die Beamten vorläufig festgenommen werden.

Die Feuerwehr löschte das brennende Auto.

Da der Moerser offensichtlich Alkohol getrunken hatte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der 31-Jährige musste durch einen Arzt in eine geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen werden.

Warum der Mann das Auto anzündete, wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

