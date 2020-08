Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Billigheim-Ingenheim (ots)

Ein Schaden von 300,-EUR und viel Ärger bei der Geschädigten sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht in Billigheim-Ingenheim. Demnach hat die Geschädigte ihren schwarzen BMW gegen 06:20 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Firststraße abgestellt und bei der Rückkehr, gegen 13:00 Uhr wurden deutliche Beschädigungen in Form von Kratzspuren an der Heckstoßstange festgestellt. Offensichtlich ist ein Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken gegen den Pkw gestoßen und hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise geben Sie bitte an die aufnehmende Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Tel.Nr. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell