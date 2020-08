Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Betrüger warten am Geldautomaten

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am letzten Samstag, 22.08.2020, kam es in der VR Bank in Edenkoben zu einem Betrugsfall an einem älteren Herrn. Dieser wurde während des Geldabhebens von einem fremden Mann auf scheinbar herumliegende Geldscheine aufmerksam gemacht und mit verschiedenen Gesten und Ansprachen verwirrt. Die dadurch entstandene unübersichtliche Situation für den Bankkunden nutzte der Betrüger um die EC Karte aus dem Automaten zu entwenden. Noch am selben Tag wurden vom Konto des Mannes mehrere tausend Euro von dem Betrüger abgehoben. Vermutlich kam der Täter an die PIN, indem er dem älteren Herrn bei dessen Abhebevorgang über die Schulter sah - bei dieser Betrugsmasche spricht man üblicherweise von dem Phänomen des "Shoulder Surfers". !!! Warnung !!! Lassen sie sich am Geldautomaten nicht in ein Gespräch verwickeln oder ablenken! Achten sie darauf, dass Personen während des Geschäftsvorganges in der Bank nicht ihre PIN einsehen können. Beenden sie ihre Aktionen, Geld und EC-Karte wieder einstecken und wenden sich dann erst anderen Sachverhalten zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell