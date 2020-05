Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Dissen: Aufsitzrasenmäher aus Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Gudensberg-Dissen Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers Tatzeit: 03.05.2020, 14:00 Uhr bis 06.05.2020, 14:00 Uhr Einen gelb-schwarzen Aufsitzrasenmäher stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen aus einer landwirtschaftlichen Scheune in der Deuter Straße. Die Täter begaben sich in die unverschlossene Scheune und stahlen den dort abgestellten Mäher der Marke Stiga, Modell Park 120, auf nicht bekannte Weise. Der Mäher hat einen Wert von 2.300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell